Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Veliaht ve Now'da Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. ATV'de Panda Planı ve Star TV'de Greenland Son Sığınak filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 29 Eylül 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
29 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
29 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimizde yer verilecektir.
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI