Cumartesi günü televizyon ekranlarında, gün boyunca geniş bir yelpazede dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluştu. Hem gündüz hem de prime time kuşağında öne çıkan yapımlar, izlenme oranlarıyla dikkat çekerek reyting sıralamalarında kendilerine yer buldu. Bazı yapımlar ise hem total hem de AB kategorilerinde üst sıralarda yer alarak günün en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Peki, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte günün total ve AB reyting listelerinde ilk 10 sırada yer alan programlar…