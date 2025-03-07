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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Mart 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Fenerbahçe-Rangers maçı… AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 6 Mart 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Başka Bir Gün, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı futbolseverlerle buluşurken, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 6 Mart Perşembe günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Mart 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:33
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı, Survivor ve Öldür Beni Sevgilim yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        6 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        6 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        6 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        6 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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