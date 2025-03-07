Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı, Survivor ve Öldür Beni Sevgilim yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...