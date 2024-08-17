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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Cuma akşamı Ambulans, Mumya Geri Dönüyor, Tamirci ve Öldür Beni Sevgilim filmleriyle MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli oluyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:09
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        Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. B ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ''Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 16 Ağustos 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması…

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen yabancı sinema “Malefiz” yer aldı.AB'de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada Show TV’de ekrana gelen yabancı sinema “Seçkin Tetikçiler” yer aldı.

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