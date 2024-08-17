Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. B ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ''Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 16 Ağustos 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması…