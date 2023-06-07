Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam AB ve total reyting sıralamasında birçok dizi ve program rekabet etti. Televizyon izleyicileri sevdikleri yapımların reytinglerde kaçıncı olduğunu araştırıyor. İşte 6 Haziran 2023 Çarşamba dünün reyting sonuçlarına dair bilgiler...