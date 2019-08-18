Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık, bir karakter ortaya koyamadık. Bundan sonra kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız" dedi.

Tüm hafta boyunca yapılan çalışmaları sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Ricardo Quaresma, "Nerede hata yaptığımıza bakmamız ve onu düzeltmemiz lazım. Bugün hata futbolculardaydı. Ortaya bir kişilik yansıtamadık. Başımızda büyük bir hoca var. Bugünkü mağlubiyetin sorumlusu bizleriz" ifadelerini kullandı.