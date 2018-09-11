5 | 10

Oyuncuları şu anlamda kutlamak lazım, Rusya maçında hiç öne geçemedik, bu maçta da hiç öne geçemedik. İlk yarıyı 1-0 geride kapıyorsunuz, toparlanalım derken bir gol daha yiyince çaylak diyebileceğimiz bu oyuncuların toparlanması çok güç bir olaydır. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun golü bizi maça tutundurdu."