NTV'de Ersun Yanal'ın Fenerbahçe üzerine yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözüne vurgu yaparak şunları söyledi:
"Gerisi teferruat' kelimesi sık kullanılır ama her zaman kullanılmaması gerekir. Şu tabloyu görünce Koeman, tercümana 'Ne diyor bu arkadaş' diyor"
"Tazminatını bekleyen Cocu da, 'Ooo para cepte, İstinye Park, Akmerkez takılayın' diyor. Oyuncu da 'Yarın bu arkadaş geliyor bize' diyor.
"Ama yarın 1-0 mağlup olursan, sondan üçüncüsün. Konu 12. haftadan itibaren var. Ben Ersun Yanal'dan bu cümleyi ilk günlerde de beklerdim ama Ersun hoca yorum yapmadı"
"Ben Rıdvan olarak, 8 numaralı Fenerbahçeli olarak, ben 'Teferruat' derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır"
"Ben hiç konuşmadım, İsmail Kartal da konuşmadı, Aykut hoca da konuşmadı, Turan Sofuoğlu da konuşmadı. Ersun hoca şampiyon oldu, iz bıraktı ve taraftar da sevdi"
"BEŞİKTAŞ İSTESE GİDECEKTİ"
"Şenol hoca ayrıldı, Ersun Yanal'a gitti Beşiktaş, gitmeyecek miydi? Açık konuşalım, gidecekti. Teferruat demek için yeterli değil mi, soru işareti"
"Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine ihtiyacı var mıdır? Yüzde 100 vardır. Ersun hoca başarılı olmuş mudur Fenerbahçe'de? Olmuştur. Taraftarın mutlu olduğu bir futbol oynatmıştır fakat geç alınmış bir karardır."
"BANA 'GEL' DESELER, KADIKÖY'E UÇAR GİDERİM"
"Ersun hoca bir dönem "Fenerbahçem' demişti. Madem teferruat, işi bitirseydiniz. Rıdvan 1,5 yıllık kontrat istemez"
"Bana bugün dense ki, 'Sağlığın pek iyi değil ama gel 1 hafta ihtiyacımız var', Kadıköy'e uçar giderim. Perde arkasında yok 6 ay, yok 1,5 yıl ise, o teferruatlık bir durum değildir."
"Ersun Yanal artık gelmiş, bitmiş. Pazartesi rejenerasyonu Ersun Yanal yaptırsın çünkü iş bitmiş. Manisa'da antrenör, Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil, oyuncular da onu biliyor"
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