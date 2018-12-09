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"Ben Rıdvan olarak, 8 numaralı Fenerbahçeli olarak, ben 'Teferruat' derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır"