Ried - SV Horn maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ried, 31 Ağustos 2018 Cuma günü SV Horn takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:10. 11 puanlı Ried 1. sırada bulunuyor, SV Horn 3 puana sahip ve 15. sırada. Ried son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. SV Horn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 224 kodlu maçı oynayanlar; Ried galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.20, SV Horn galibiyet oranı 6.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Ried son haftadaki Viitorul Constanta müsabasında 2-2 berabere kaldı.

SV Horn ise Ried maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ried, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

SV Horn, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SV Horn 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ