Filistin TV muhabiri hayatını kaybetti: "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"

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Ebu Hatab'ın çalışma arkadaşı Selman Beşir, canlı yayında gözyaşlarına halim olmadı ve "Giydiğimiz bu yeleklerin hiçbir koruyuculuğu yok. Bu kaskların hiçbir kıymeti yok. Hiçbir gazeteciyi korumuyor. Tek tek hayatımızı kaybediyoruz. Arkadaşımız Muhammed Ebu Hatab sadece yarım saat önce burada canlı yayındaydı. Şimdi kendisi, eşi, oğlu ve kardeşi dünyaya veda etti." ifadelerini kullandı.