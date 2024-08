Rihanna, ailesiyle tatilde

"HER GÜN EVE, CENNETE GELİYORUM"



Ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda Rihanna ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. ASAP Rocky; "Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor. Çünkü tamamen farklı bir bakış açım var. Dürüst olmak gerekirse, ailenizin yanına ve bebeğinizin yanına gitmenize yardımcı oluyor. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.