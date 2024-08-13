Rihanna, ailesiyle tatilde
Bir süredir ülkesi Barbados'ta tatil yapan Rihanna, ailesiyle birlikte görüntülendi
Rihanna ile ASAP Rocky, Barbados tatillerini sürdürüyor.
Ünlü çift, 12 aylık oğulları Riot Rose ve iki yaşındaki RZA ile önceki gün plajda görüntülendi. Dört yıldır aşk yaşayan Rihanna ile ASAP Rocky, akşam üstü çocuklarıyla birlikte denize girerken objektiflere yansıdı.
"HER GÜN EVE, CENNETE GELİYORUM"
Ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda Rihanna ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. ASAP Rocky; "Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor. Çünkü tamamen farklı bir bakış açım var. Dürüst olmak gerekirse, ailenizin yanına ve bebeğinizin yanına gitmenize yardımcı oluyor. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.
"COVID İLİŞKİMİZİ HIZLANDIRDI"
Rihanna ise ilişkisi hakkında; "Modayı aynı şekilde gördük. Yaratıcılığı aynı şekilde gördük... Sonunda birbirimizin markalarını destekledik. Ben onun markasını giyerdim, o benim lansmanlarıma gelirdi. Onu ilişkilerde gördüm. O da beni ilişkilerde gördü. Neler yapabileceğimizi ve birbirimizin hayatına neler getirebileceğimizi biliyorduk. COVID ilişkimizi hızlandırdı. Bu başımıza gelen en iyi şeydi. Tanrı'nın yol göstermesine izin verdim" demişti.
ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Rihanna, 2020'de markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkında söylentiler artmıştı.
Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini; "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti. Rihanna ve ASAP Rocky'nin arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşmüştü.