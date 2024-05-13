Rihanna ve ASAP Rocky romantik Anneler Günü yemeğinde

İki çocuğu olan çiftin evleneceğine ya da nişanlandığına dair herhangi bir yeni haber olmamasına rağmen 36 yaşındaki Rihanna'nın, kırmızı şeffaf opera eldivenlerinin üzerine sol yüzük parmağındaki büyük yüzük dikkat çekti. Bu yüzüğün nişan yüzüğü olabileceği tahmin edildi.