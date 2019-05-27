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“Risk varsa, sigortası da var”

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Sigorta Haftası için “Risk Varsa, Sigortası da Var” sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlatıyor.

Türkiye Sigorta Birliği

 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Sigorta Haftası için “Risk Varsa, Sigortası da Var” sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlatıyor. BES, sağlık, hayat ve kasko olmak üzere farklı sigorta ve emeklilik ürünlerine odaklanılan 4 ayrı filmde hayatta karşılaşılabilecek riskler konu edilirken, belirli objeler üzerinden risklerin sigorta ile ortadan kalktığına dikkat çekici şekilde vurgu yapılıyor. Filmlerde Bireysel Emeklilik kumbarayla, sağlık elmayla, hayat dandelionla ve kasko araba ile sembolize edilirken, her bir objedeki bozulma ya da hasarın sigorta ile telafi edildiği görülüyor.

HAYATIN HER ANINA DOKUNUYOR

27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Sigorta Haftası kapsamında sigortanın önemine ilişkin farkındalığın artırılması hedefiyle iletişim çalışmaları yürütülüyor. Türkiye Sigorta Birliği, bu haftaya özel olarak hazırlanan kampanya ile sigortanın hayatın her anına dokunan vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu mesajının altını çiziyor.

 

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