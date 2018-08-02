Rize ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren fırtına ve yağış, kent genelinde taşkına neden oldu. Muradiye Beldesi'nde derelerin taşması sonucu su baskınları ve heyelan yaşandı.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, kentte son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen görüntüler dikkate alındığında ilerleyen saatlerde Rize merkez ile Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu ve riskin akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

DALGALAR SETİ AŞTI

Rize'yi gece karanlığına boğan şiddetli yağış ve fırtınanın görüntüsü, bu sabah saat 10.00 sıralarında işe giden bir HABERTURK.COM takipçisi tarafından bizimle paylaşıldı. Takipçimiz tarafından Rize Sahil Parkı'nda çekilen görüntülerde dalgaların boyu 4 metreyi bulurken, sahildeki seti aşan dalgalar parkı sular altında bıraktı.

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde de etkili olan yağış nedeniyle dereler taşarken kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ