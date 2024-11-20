Rize'de heyelan riski devam ediyor mu? Vali Baydaş'tan açıklama

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Heyelan sonucu toprak altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli'nde alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." diye konuştu.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Baydaş, bölgede bundan sonra alınması gereken tedbirleri müzakere ettiklerini yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oranda suya doyduğu için heyelan riskimiz var. Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Ekipler bugün ve yarın binanın arka kısımda değerlendirme ve incelemeye başlayacaklar. Arkada bir istinat duvar var, onun olduğu yere teknik arkadaşlarımız bakacak. İş makineleriyle girebildiğimiz yere kadar gireceğiz. Direkt heyelana maruz kalan binayla ilgili ilgili tedbirlerimizi, arkadaşlarımızın ön çalışmalarının ardından değerlendireceğiz."