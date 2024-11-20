Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rize'de heyelan riski devam ediyor mu? Vali Baydaş'tan açıklama | Son dakika haberleri

        Rize'de heyelan riski devam ediyor mu? Vali Baydaş'tan açıklama

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentin Çayeli ilçesinde 1 kişin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı heyelan felaketine ilişkin açıklama yaptı. Baydaş, "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oranda suya doyduğu için heyelan riskimiz var." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize Valisi'nden heyelan açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'nin Çayeli ilçesinde dün heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

        Heyelan sonucu toprak altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Rize'de bir kişinin öldüğü heyelan anı kamerada
        Rize'de bir kişinin öldüğü heyelan anı kamerada

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli'nde alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." diye konuştu.

        "RİSK DEVAM EDİYOR"

        Baydaş, bölgede bundan sonra alınması gereken tedbirleri müzakere ettiklerini yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oranda suya doyduğu için heyelan riskimiz var. Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Ekipler bugün ve yarın binanın arka kısımda değerlendirme ve incelemeye başlayacaklar. Arkada bir istinat duvar var, onun olduğu yere teknik arkadaşlarımız bakacak. İş makineleriyle girebildiğimiz yere kadar gireceğiz. Direkt heyelana maruz kalan binayla ilgili ilgili tedbirlerimizi, arkadaşlarımızın ön çalışmalarının ardından değerlendireceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #Heyelan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler