Rize'de heyelan riski devam ediyor mu? Vali Baydaş'tan açıklama

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Heyelan sonucu toprak altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli'nde alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." diye konuştu.