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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu - Haberler
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Rize'de kaybolan kadın, evinin yakınında ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadının, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide cesedine ulaşıldı

SON DAKİKA: Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu - Haberler
AA

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşayan Ayşe Memişoğlu'nun (83) sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama çalışması sonucu Memişoğlu'nun cansız bedeni, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide yerde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Memişoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

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