        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2

        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:14 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:20
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2
        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

        ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Muhammet Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala(Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Laçi, Augusto(Dk. 76 Olawoyin-Dk.85 Zeqiri), Rak Sakyi(Dk. 57. Emrecan), Sowe(Dk. 46 Jurecka)

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic(Dk. 24 Ali Yavuz- Dk. 87 Atakan), Cem Üstündağ(Dk. 87 Kubilay), Ben Ouanes, Gueye

        GOLLER: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+ 3 Ben Ouanes, (KASIMPAŞA) – Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Muhammet Taha, (Çaykur Rizespor) – Gueye, Atakan (Kasımpaşa)

        Süper Lig’in 7’nci haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        15’inci dakikada ceza sahası önü sağ çaprazdan topla buluşan Çaykur Rizesporlu Sakyi’nin doğrudan kaleye gönderdiği şut savunmaya çarpıp kaleye yöneldi, kaleci Gianniotis topu eliyle kontrol etti.

        33’üncü dakikada Çaykur Rizerspor’da Ali Sowe’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Augusto’nun rakibini geçip, kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

        35’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’da Ben Ounases’in derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Gueye’nin sürükleyip, bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda top direğe çarpıp ağlarla buluştu: (0-1).

        Karşılaşmanı ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

        48’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Laci’nin havadan savunma arkasına gönderdiği pasında Jurecka’nın kontrol edip, kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. Ağlara giden gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

        60’ıncı dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Emrecan’ın sol kanattan kale sahasına havadan gönderdiği topu Papanikolaou kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: (1-1).

        90+3’üncü dakikada konuk ekip öne geçiyor. Kasımpaşa’da Atakan’ın sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Ben Ouanes kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: (2-1).

        Karşılaşma konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

