Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Laçi, Augusto, Rak Sakyi, Sowe
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, (Dk. 24 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye
Gol: Dk. 35 Gueye (Kasımpaşa)
RİZE
