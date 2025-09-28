Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye
Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
RİZE
