        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:14 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:14
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye

        Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        RİZE

