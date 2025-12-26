Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        26.12.2025 - 18:30
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 9,25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 260,18 gram sentetik uyuşturucu, 4,95 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

