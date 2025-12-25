Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Pazar ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Z.E. idaresindeki yabancı plakalı tır, Kirazlık Mahallesinde seyir halindeyken T.A. yönetiminde kırmızı ışıkta bekleyen 77 JR 595 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Z.E. ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Rize'de tır kazası: 1 yaralı
        Rize'de tır kazası: 1 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kazası; 1 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kazası; 1 yaralı
        Çayeli Bakır'dan Çayeli Fen Lisesi'ne eğitim desteği
        Çayeli Bakır'dan Çayeli Fen Lisesi'ne eğitim desteği
        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" "İklim değişikl...
        Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" "İklim değişikl...
        Çayeli Bakır'da 3. seviye acil durum tatbikatı gerçekleştirildi
        Çayeli Bakır'da 3. seviye acil durum tatbikatı gerçekleştirildi