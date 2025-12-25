Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Rize'nin Pazar ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Pazar ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Z.E. idaresindeki yabancı plakalı tır, Kirazlık Mahallesinde seyir halindeyken T.A. yönetiminde kırmızı ışıkta bekleyen 77 JR 595 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Z.E. ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.