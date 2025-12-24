Rize'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Rize'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 1221 elektronik sigara tütünü, 1080 makaron, 328 paket kaçak sigara, 12 şişe kaçak içki, 10 kaçak emtia ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
