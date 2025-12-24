Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:04
        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Rize'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 1221 elektronik sigara tütünü, 1080 makaron, 328 paket kaçak sigara, 12 şişe kaçak içki, 10 kaçak emtia ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

