Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize İl Sağlık Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı

        Rize İl Sağlık Müdürlüğü, personel alımına yönelik dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize İl Sağlık Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize İl Sağlık Müdürlüğü, personel alımına yönelik dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların personel alımıyla ilgili yedek, yedek aday listesinde yer aldıkları iddiasıyla telefonla arandıkları belirtildi.

        Bu aramalar sırasında IBAN, para veya banka bilgilerinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Rize İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimiz tarafından personel alımıyla ilgili hiçbir şekilde telefonla arama yapılmamakta, para veya banka bilgisi talep edilmemektedir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar etmeyiniz, kişisel ve banka bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayınız. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde en yakın kolluk birimlerine veya resmi kurumlara başvurulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Çay üreticilerinden çay tarımının Rize'deki öncüsüne vefa Rize'den götürüle...
        Çay üreticilerinden çay tarımının Rize'deki öncüsüne vefa Rize'den götürüle...
        Rize'de satılan çay fabrikasının işçilerinin tazminat pazarlığı Çay fabrika...
        Rize'de satılan çay fabrikasının işçilerinin tazminat pazarlığı Çay fabrika...
        Arı kovanlarına ulaşmaya çalışan ayı kamerada
        Arı kovanlarına ulaşmaya çalışan ayı kamerada
        Rize'nin denizi gören zirvesinde kar keyfi Handüzü Yaylası, kurulan yeni ka...
        Rize'nin denizi gören zirvesinde kar keyfi Handüzü Yaylası, kurulan yeni ka...
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı