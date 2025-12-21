Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:16
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.A, M.A. ve H.A'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, silah atölyesinde, 3 tabanca, 3'er tabanca gövdesi, üst kapağı, 8 tabanca namlusu, 2 elektrikli sütunlu matkap, mengene, 17 eye, boya fırını, elektrikli spiral, 23 kovan, 24 boş kovan, 101 tabanca yayı, 26 yarı mamul tetik parçası,4 tabanca şarjörü, 9 tabanca horozu, 2 tabanca kabze kapağı, 13 yan tutucu pim, 5 namlu yüzüğü, 19 tabanca iğnesi ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Silah atölyesinin mühürlendiği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

