        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" sona erdi

        Rize'de düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:47
        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" sona erdi
        Rize'de düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen şölen kapsamında 97 sanatkarın katılımıyla birçok sanat dalının tanıtıldığı programlarda ziyaretçiler, el sanatlarının inceliklerini yakından görme fırsatı buldu.

        Geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıttı.

        Sıfır atık ve poşetlerden ürettiği eserlerle programda yer alan kültürel miras taşıyıcısı Nur Güngör, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır geri dönüşümle ilgilendiğini söyledi.

        Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Güngör, "Ben 'Atmadan önce düşün!' diyorum. Doğanın bana ihtiyacı yok, benim doğaya ihtiyacım var." diye konuştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Rize'ye yerleşen Hatice Duran da kentte mozaik atölyesi açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Orada hem sanatımızı icra ediyoruz hem de 6 Şubat'ın yaralarını sarıyoruz. Ayrıca yeni nesillere bu sanatı aktararak usta çırak ilişkisi içerisinde atölye işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu sanat, Rize'de can buldu. Artık burada da bu sanat biliniyor. Benden sonra da devam etmesini istiyorum."

        Şölen kapsamında camla yaptığı çalışmaları tanıtmak amacıyla Denizli'den gelen Ömür Duruerk de iki senedir somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

