Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 31-27 yendi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 15-14 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk takım, maçtan 31-27 galip ayrıldı.
