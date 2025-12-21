Habertürk
        Rize Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 31-27 yendi.

        Giriş: 21.12.2025 - 18:51 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:51
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 31-27 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 15-14 önde kapattı.

        Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk takım, maçtan 31-27 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

