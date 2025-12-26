Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 26.12.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. (48) düzenlenen operasyonda yakalandı.

        M.K, adli işlemlerin ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Çocuk istismarından aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
        Çocuk istismarından aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
        Ovit Dağı, dağ kayağı ve snowboard tutkunlarının yeni adresi
        Ovit Dağı, dağ kayağı ve snowboard tutkunlarının yeni adresi
        Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
        Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
        Rize'de tır kazası: 1 yaralı
        Rize'de tır kazası: 1 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kazası; 1 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kazası; 1 yaralı
        Çayeli Bakır'dan Çayeli Fen Lisesi'ne eğitim desteği
        Çayeli Bakır'dan Çayeli Fen Lisesi'ne eğitim desteği