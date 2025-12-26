Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi" eğitimi düzenlendi

        Rize Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğince, Komuta Kontrol Merkezi personeline yönelik "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi" eğitimi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:34
        Rize'de "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi" eğitimi düzenlendi
        Rize Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğince, Komuta Kontrol Merkezi personeline yönelik "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi" eğitimi organize edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, acil sağlık hizmetlerinin ilk ve en kritik temas noktası olan Komuta Kontrol Merkezlerinde görevli personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 4 günlük eğitim programı gerçekleştirildi.

        Acil çağrıların doğru ve hızlı şekilde değerlendirilmesi, uygun vaka yönlendirmesi, olay yönetimi, koordinasyon süreçleri ile etkili iletişim konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilen program, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Talip Başak ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı Serkan Gürel'in katıldığı sertifika töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

