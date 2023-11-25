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        Çaykur Rizespor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:32
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        Çaykur Rizespor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

        Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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