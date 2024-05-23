Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 18 engelli temsili askerlik yaptı

        Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 18 engelli bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 18 engelli temsili askerlik yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 18 engelli bir günlüğüne asker oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesine aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, törende yaptığı konuşmada, böylesine güzel ortamda bir arada olduklarını belirterek, "Bu güzel evlatlarımızın bir günlüğüne şanlı jandarma üniformasını giymeleri hem onlar hem de aileleri açısından unutulmaz bir gün olacaktır." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ise temsili askerlik için gelen 18 kişi ve ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Engelliler adına konuşan Miraç Kerim Çelik, her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de askerlik görevlerini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanlarının son damlasına kadar vatan için hizmet etmek istediklerini ifade ederek, "Ancak takdiri ilahi, vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir günlüğüne yapmak nasip oldu. Bu şerefi ve üniformayı bir günlüğüne dahi giymek bizim için güzel bir anı olmuştur. Bu faaliyetin yaşama sevincimize katkı sağlaması tarif edilemez bir mutluluktur." diye konuştu.

        Gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, daire amirleri ve diğer davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları devam ediyor
        ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları devam ediyor
        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'den yaş çay alım fiyatı açıklaması
        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'den yaş çay alım fiyatı açıklaması
        Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto
        Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto
        Trafikte silahlı 'yol verme' kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı
        Trafikte silahlı 'yol verme' kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı
        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 
        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 