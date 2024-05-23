Rize'de 18 engelli temsili askerlik yaptı

Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 18 engelli bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesine aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

Vali İhsan Selim Baydaş, törende yaptığı konuşmada, böylesine güzel ortamda bir arada olduklarını belirterek, "Bu güzel evlatlarımızın bir günlüğüne şanlı jandarma üniformasını giymeleri hem onlar hem de aileleri açısından unutulmaz bir gün olacaktır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ise temsili askerlik için gelen 18 kişi ve ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Engelliler adına konuşan Miraç Kerim Çelik, her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de askerlik görevlerini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanlarının son damlasına kadar vatan için hizmet etmek istediklerini ifade ederek, "Ancak takdiri ilahi, vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir günlüğüne yapmak nasip oldu. Bu şerefi ve üniformayı bir günlüğüne dahi giymek bizim için güzel bir anı olmuştur. Bu faaliyetin yaşama sevincimize katkı sağlaması tarif edilemez bir mutluluktur." diye konuştu.