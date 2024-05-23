Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe ziraat odası, esnaf odası ve üreticiler, 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi. Gösteride yaş çayların konulduğu tabut, omuzlarda taşındı.

Fındıklı Ziraat Odası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta 19 lira olarak açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü' ile protesto edildi. Yürüyüşe esnaf odası, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çay üreticileri katıldı. "Çayda sömürüye son", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" sloganları atan kalabalık, içerisine yaş çayların konulduğu tabutu omuzlarda taşıdı. Fındıklı Merkez Camisi'ne taşınan tabutla cenaze töreni de düzenlendi.