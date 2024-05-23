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        Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto

        RİZE'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe ziraat odası, esnaf odası ve üreticiler, 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:05
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        Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto
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        RİZE'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe ziraat odası, esnaf odası ve üreticiler, 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi. Gösteride yaş çayların konulduğu tabut, omuzlarda taşındı.

        Fındıklı Ziraat Odası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta 19 lira olarak açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü' ile protesto edildi. Yürüyüşe esnaf odası, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çay üreticileri katıldı. "Çayda sömürüye son", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" sloganları atan kalabalık, içerisine yaş çayların konulduğu tabutu omuzlarda taşıdı. Fındıklı Merkez Camisi'ne taşınan tabutla cenaze töreni de düzenlendi.

        'EMEĞİMİZE SAYGI İSTİYORUZ'

        Yürüyüşün ardından cami meydanında konuşan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, "Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, biz üreticiler için emek, ekmek ve gelecek demek. Emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Emeğimize saygı istiyoruz. Ekmeğimize taş konulmasını ve geleceğimizin karartılmasını istemiyoruz. Hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia ediyoruz. Bugün açıklanan fiyat maliyettir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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