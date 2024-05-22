Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şairler Mahallesi'nde H.G. ile Ömer Sofu arasında trafikte yol vermeme iddiası üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybederken, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
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