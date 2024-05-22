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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:04
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 127 fişek, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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