Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Rize'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Rize Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Çay Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Rize mutfağında önemli yeri olan kara lahana sarması, kuru fasulye, karalahana çorbası, yaylacıların yayla yolunda azık olarak kullandığı Hemşin ketesi, Laz böreği, pepeçura ile coğrafi işaretli lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı konuşmada, şehirleri anlatırken ve tanıtırken oraya dair kültürel alanlarla beraber artık nelerin tadılabileceğinin de konuşulduğunu söyledi.

Baydaş, "Şehrimizde havalimanımız var. Bizim açımızdan artık yıllık 1 milyon yolcu rahatlıkla aşılabiliyor. Turizm paketlerinin içine Rize mutfağı ve bu mutfağa dayalı gastronomiyi de konuşmak istiyoruz." dedi.

Etkinlikte, Rize Ticaret Borsasınca "Çay Demleme ve Sunum Yarışması" da düzenlendi.