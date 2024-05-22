Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

        Rize'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Rize Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Çay Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Rize mutfağında önemli yeri olan kara lahana sarması, kuru fasulye, karalahana çorbası, yaylacıların yayla yolunda azık olarak kullandığı Hemşin ketesi, Laz böreği, pepeçura ile coğrafi işaretli lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı konuşmada, şehirleri anlatırken ve tanıtırken oraya dair kültürel alanlarla beraber artık nelerin tadılabileceğinin de konuşulduğunu söyledi.

        Baydaş, "Şehrimizde havalimanımız var. Bizim açımızdan artık yıllık 1 milyon yolcu rahatlıkla aşılabiliyor. Turizm paketlerinin içine Rize mutfağı ve bu mutfağa dayalı gastronomiyi de konuşmak istiyoruz." dedi.

        Etkinlikte, Rize Ticaret Borsasınca "Çay Demleme ve Sunum Yarışması" da düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Rize'de kontrolden çıkan kamyonun altından son anda kurtuldular
        Rize'de kontrolden çıkan kamyonun altından son anda kurtuldular
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapı...
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapı...
        Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama
        Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama
        ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması:
        ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması:
        Rize'de 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Rize'de 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü