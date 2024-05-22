Rize'de kontrolden çıkan kamyonun altından son anda kurtuldular
Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyon iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyon iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halinde iken virajı alamayarak kontrolden çıkan kamyon, iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Kamyon, bu sırada karşı şeritten ilerleyen iki aracın yanından teğet geçti.
Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.