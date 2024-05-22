Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        OANLAR KAMERADARize'nin Çayeli ilçesinde 'yol verme' nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler, sokakta seyreden bir başka minibüsün araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:18 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OANLAR KAMERADA

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 'yol verme' nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler, sokakta seyreden bir başka minibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün, minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık verdiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 
        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 
        Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Rize'de kontrolden çıkan kamyonun altından son anda kurtuldular
        Rize'de kontrolden çıkan kamyonun altından son anda kurtuldular
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapı...
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapı...
        Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama
        Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama