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        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 

        RİZE'nin Çayeli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:25
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        Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 
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        RİZE'nin Çayeli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü H.G. (65) ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu (70), birbirine tabancayla ateş etti. Olayda Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Şairler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu aracı içerisinde ağır yaralanırken, H.G. ise omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.

        Ömer Sofu’nun cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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