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        Çaykur Rizespor, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:16 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:16
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        Çaykur Rizespor, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

        Yeşil-mavili kulüp, "sporda şiddete hayır" başlıklı yaptığı açıklamada, "Bugün oynadığımız Ankaragücü maçı sonrası yaşanan ve istenmeyen olayları şiddetle kınıyoruz. Maçın hakemi Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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