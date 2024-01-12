Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla, dron ve 2 narkotik dedektör köpeği kullanılarak 50 ekip, 139 personelin katılımıyla 19 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

        Operasyonda, 379,62 gram esrar, 69,66 gram bonzai, 4,34 gram metamfetamin, 29 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret
        Kavga eden köpekler cemaatin arasını daldı; o anlar kamerada
        Kavga eden köpekler cemaatin arasını daldı; o anlar kamerada
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak
        Dicle Nehri'nde "leopar sazanı" tespit edildi
        Dicle Nehri'nde "leopar sazanı" tespit edildi
        Canlı `leopar sazanı´, sonunda buldular
        Canlı `leopar sazanı´, sonunda buldular
        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti