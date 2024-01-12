Rize'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla, dron ve 2 narkotik dedektör köpeği kullanılarak 50 ekip, 139 personelin katılımıyla 19 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyonda, 379,62 gram esrar, 69,66 gram bonzai, 4,34 gram metamfetamin, 29 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.