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        Kavga eden köpekler cemaatin arasını daldı; o anlar kamerada

         RİZE'ninÇayeli ilçesinde kavga eden sahipsiz sokak köpekleri, dışarıda cuma namazı kılmak isteyen cemaatin arasına daldı. Ellerindeki karton namazlıklarla kavgayı ayırmaya çalışan cemaat, zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:10
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        Kavga eden köpekler cemaatin arasını daldı; o anlar kamerada
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         RİZE'ninÇayeli ilçesinde kavga eden sahipsiz sokak köpekleri, dışarıda cuma namazı kılmak isteyen cemaatin arasına daldı. Ellerindeki karton namazlıklarla kavgayı ayırmaya çalışan cemaat, zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İlçe merkezinde caddede birbirlerine saldıran başıboş 2 köpek, Çayeli eski Camisi'nde cuma namazı için cami dışında namaz hazırlığı yapan cemaatin arasına girdi. Kavganın ortasında kalıp, zor anlar yaşayan cemaat, ellerindeki karton namazlıklarla hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.  Köpekleri bölgeden uzaklaştıran vatandaşlar, daha sonra namaza devam etti.

        Cami dışında yaşananlar da cemaatteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  Görüntüde; köpeklerin havlayarak girdiği cemaatin arasında kavgaya tutuştuğu, vatandaşların karton namazlıkları sallayarak hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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