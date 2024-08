Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son dönemde görüyoruz ki sadece üreticiyi manipüle etmek yolunda bir amaç gütme var. Bunun hiç kimseye faydasının olmadığını, olmayacağını da buradan belirtmek istiyorum. Tarım siyaset üstü bir meseledir. Elbette ki sorunları vardır, olacaktır. Bunları çözmek de bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Bakan Yumaklı, Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Tarım Kanunu'nda geçen yıl değişiklikler yapıldığını ve düzenlemenin sektördekiler tarafından devrim niteliğinde kabul edildiğini söyledi.

"Sözleşmeli üretim, hep bunu konuşuyoruz. Sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı yatırım yapılan tarım sektörü oluşturmak için uğraşıyoruz. Son dönemde özellikle birkaç ilimizde sözleşmeli üretim yapılan bazı ürünlerde, domates ve süt gibi bazı ürünlerde üretim yapanlarla bunları alan sanayici arasında birtakım sorunlar olduğunu tespit ettik ve çalışmaya başladık. Daha ortada üreticinin sorunlarıyla ilgilendiğini söyleyenler yokken bununla ilgili her il için farklı çözümleri gündeme getirdik. Son dönemde görüyoruz ki sadece üreticiyi manipüle etmek yolunda bir amaç gütme var. Bunun hiç kimseye faydasının olmadığını, olmayacağını da buradan belirtmek istiyorum."

Tarımın siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Elbette ki sorunları vardır, olacaktır. Bunları çözmek de bizim boynumuzun borcudur. Ancak üreticilere şöyle bir haksızlık yapılması da doğru değildir, 'Her şey öldü, bitti, mahvoldu.' Böyle bir şey yapmak Türkiye'ye ve Türkiye'nin üreticisine haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, özellikle Rize'nin yüzde 70'e yakın üretimini yaptığı çayın hem sosyolojik hem ekonomik tarafının olduğunu her zaman söylediklerini kaydederek, "Sadece 4 ille sınırlanmış bu ürünün üretimi. Elbette her türlü sorununda, her türlü probleminde yanında olacağız. Türkiye'nin dört tarafında üretimi yapılan tarımsal ürünlerde olduğu gibi. Bununla alakalı daha çok üretmek, daha kaliteli, daha verimli üretmek ve katma değer oluşturarak bunu markalaştırma konusu." dedi.