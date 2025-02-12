'Türkiye'nin yağış şampiyonu Rize'

TÜRKİYE’nin en çok yağış alan ili Rize’de, son 20 yıllık mevsimsel yağış periyodunda kış yağışlarında yüzde 10’luk azalma kaydedilirken, ilkbaharda ortalama yüzde 25, yaz ve sonbaharda ise yüzde 4’lük artış gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) Ekosistem Uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, “Türkiye'de ortalama yıllık yağış 590-600 milimetre arasında değişirken, Rize’nin uzun vadede kazandığı yağış miktarı neredeyse ülke ortalamasının yarısı kadar artış göstermektedir. Dolayısıyla Rize, Türkiye’nin yağış şampiyonudur" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye geneli yağış miktarı, normaline göre yüzde 6,3 azalarak 537,2 milimetre olarak ölçüldü. Ülke genelinde en fazla yağışı Rize alırken, en az yağışın ise Edirne’ye düştüğü kaydedildi. Yağış ortalamasında yaşanan düşüş, Türkiye’nin iklim değişikliği ve kuraklık etkileriyle karşı karşıya olduğunu da ortaya koydu. Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize’de, son 20 yıllık mevsimsel yağış periyodunda kış yağışlarında yüzde 10’luk azalma, ilkbaharda ortalama yüzde 25, yaz ve sonbaharda ise yüzde 4’lük artış gerçekleşti. Doğu Karadeniz'de son dönemlerde sayıları artan sel ve heyelan afetleriyle gündeme gelen Rize’nin uzun vadede kazandığı yağış miktarının ülke yağış ortalamasının yarısı kadar artması ise dikkat çekti. Güncel ölçümlerine göre geçen yıl da zirveyi koruyan Rize’de, son 20 yıllık yağışlarda yüzde 5,26'lık artış yaşandı.

'ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ AZALMA EĞİLİMİNDE'

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek, kente son yıllardaki yağış rakamlarını değerlendirerek, "Ülkemizin yaklaşık 100 yıllık periyodunda her yıl ortalama 643 milimetre yağış aldığı, son 30 yıllık periyotta ise bu miktarın yaklaşık 577-596 milimetre arasında değiştiği görülmektedir. Bu veriler, ülke genelindeki toplam yağışın azalma eğiliminde olduğunu, Rize’nin ise yıllık yağış miktarının yaklaşık 2 bin 280, 2 bin 300 milimetre bandında seyrettiği rapor edilmiştir. Son 15 yıllık verilere bakıldığında ise bu miktarın 2 bin 380, 2 bin 400 milimetre seviyelerine çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla Rize, Türkiye’nin yağış şampiyonudur" diye konuştu.