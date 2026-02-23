Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 20:16
        Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda pas çalışması, oyun ve dar alanda çift kale maçın ardından dayanıklılık koşusu yaptı.


        Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

