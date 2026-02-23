Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda pas çalışması, oyun ve dar alanda çift kale maçın ardından dayanıklılık koşusu yaptı. Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

