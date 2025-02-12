Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 7 transfer

Çaykur Rizespor, 2024-25 ara transfer dönemini tamamladı. Kadrosuna 7 yeni oyuncu katan yeşil-mavililer 9 oyuncuyla da yolları ayırdı. Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna; Başakşehir’den Berkay Özcan’ı, Bucaspor 1928’den Efe Doğan’ı, Fenerbahçe’den Samet Akaydın’ı, Hull City’den Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katarken, 24 Erzincanspor’da Eren Emre Aydın, Edirnespor’da Hüseyincan Kırıkcı ve Kepezspor’da Remzi Kolcuoğlu, kiralık olarak gittikleri takımlarından geri döndü.

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