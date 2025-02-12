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        Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 7 transfer

        ÇAYKUR Rizespor, 2024-25 ara transfer döneminde kadrosuna 7 futbolcu katarken, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:30
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        Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 7 transfer
        ABONE OL

        ÇAYKUR Rizespor, 2024-25 ara transfer döneminde kadrosuna 7 futbolcu katarken, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı.

        Çaykur Rizespor, 2024-25 ara transfer dönemini tamamladı. Kadrosuna 7 yeni oyuncu katan yeşil-mavililer 9 oyuncuyla da yolları ayırdı. Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna; Başakşehir’den Berkay Özcan’ı, Bucaspor 1928’den Efe Doğan’ı, Fenerbahçe’den Samet Akaydın’ı, Hull City’den Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katarken, 24 Erzincanspor’da Eren Emre Aydın, Edirnespor’da Hüseyincan Kırıkcı ve Kepezspor’da Remzi Kolcuoğlu, kiralık olarak gittikleri takımlarından geri döndü.

        9 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

        Ara transfer döneminde Çaykur Rizespor, İbrahim Pehlivan, Benhur Keser, Anıl Yaşar, Eren Emre Aydın, Canberk Yurdakul, Remzi Kolcuoğlu, Hüseyin Kırıkcı, Efe Geçim, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

        GELENLER

        Berkay Özcan (Başakşehir)

        Efe Doğan (Bucaspor 1928)

        Samet Akaydın (Fenerbahçe)

        Abdulkadir Ömür (Hull City)

        Eren Emre Aydın (24 Erzincanspor)

        Hüseyincan Kırıkcı (Edirnespor)

        Remzi Kolcuoğlu (Kepez spor)

        GİDENLER

        İbrahim Pehlivan (MKE Ankaragücü)

        Benhur Keser (Esenler Erokspor)

        Anıl Yaşar (Esenler Erokspor)

        Eren Emre Aydın (1461 Trabzon)

        Canberk Yurdakul (Esenler Eroksor)

        Remzi Kolcuoğlu (Çayeli Spor)

        Hüseyincan Kırıkcı (Artvin hopaspor)

        Efe Geçim (Bornova 1877)

        Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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