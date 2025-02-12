Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza

Çayeli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce abartı egzoz kullanımı nedeniyle toplumda huzur ve sükunu bozduğu tespit edilen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulanarak araç trafikten men edildi." bilgisine yer verildi.

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