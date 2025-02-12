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        Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza

        Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilinde abartı egzoz kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:22
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        Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilinde abartı egzoz kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Çayeli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce abartı egzoz kullanımı nedeniyle toplumda huzur ve sükunu bozduğu tespit edilen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulanarak araç trafikten men edildi." bilgisine yer verildi.

        Ekiplerin denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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