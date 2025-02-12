Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP A-B 3 bin, maraton bin, kapalı dağ ve deniz 800, kale arkası 600, misafir ise 780 lira olarak belirlendi.

        İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince sadece Çaykur Rizespor logolu Passolig kartı sahiplerinin ev sahibi tribün bileti yükletebileceği belirtilen açıklamada, ayrıca son 14 gün içerisinde rakip takım ve farklı takım logolu ve logosuz kartını iptal edip Çaykur Rizespor takım logolu kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        'Türkiye'nin yağış şampiyonu Rize'
        'Türkiye'nin yağış şampiyonu Rize'
        Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti
        Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti
        Abdülkadir Ömür, Çaykur Rizespor'da
        Abdülkadir Ömür, Çaykur Rizespor'da
        Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü transfer etti
        Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü transfer etti
        Abdulkadir Ömür Çaykur Rizespor'da
        Abdulkadir Ömür Çaykur Rizespor'da
        Rize'de kan bağışçılarına meyve fidanı hediye edildi
        Rize'de kan bağışçılarına meyve fidanı hediye edildi