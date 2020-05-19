Rize’de 8 yaşındaki minik Tuğçe’den sıra dışı bir 19 Mayıs kutlaması Bir yakınına ait balıkçı teknesini Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru olarak hazırlatan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, yaptığı kutlama ile bir ilke imza attı

Rize’de 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını yakınlarının da yardımı ile ilginç bir etkinlikte kutladı.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Konaktepe Mahallesi’nde sıra dışı bir 19 Mayıs kutlaması yapıldı. Bir yakınına ait balıkçı teknesini Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru olarak hazırlatan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, tekne üzerinde horon müziği eşliğinde kıyıya doğru geldi. Tekneden meşaleler ile inen ve bu esnada temsili Atatürk heykeline dönen minik Tuğçe “Atam, Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlığı kurtaracaktır. 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlattın” sözleri ile Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve bir şiir okudu.

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