Mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

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Artvin’de çıktığı uçurumda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin’in Borçka ilçesi Klaskür Yaylası’nda uçurumda mahsur kalan keçiyi görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ise keçinin kurtarılması için Rize Arama Kurtarma Derneği ile irtibata geçti. Rize’den Artvin’in Borçka ilçesine giden AKUT ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından keçinin mahsur kaldığı uçuruma tırmanarak, bağladıkları ip vasıtasıyla mahsur kaldığı uçurumdan kurtararak sahibine teslim etti.

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