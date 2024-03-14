Erbakan: İktidara geldiğimizde kömür dağıtmak yerine bu milletin alım gücünü artıracağız(2)

DÜNYANINEN YÜKSEK DOLAR FAİZİ İLE BORÇLANIP BELEDİYELERİ BOĞAZINA KADAR BORCA VE FAİZE BATIRIYORLAR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'daki programlarının ardından geldiği Rize'de, il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda partililere seslenen Erbakan, "Faize 1 senede 1,25 trilyon veriliyor. Emekliye 1,4 trilyon bulunamıyor. 22 sende 125 trilyon liraya maal oluyorsunuz ama bu maal olduğunuz 125 triyon liranın yüzde 1'ini milyonlarca emekiye veremiyorsun. Emeklimizde işimiz, köylümüzde, milli görüşün iktidarını çok iyi hatırlıyor. Milli görüşün bolluk, bereketli dönemi çok iyi hatırlıyor ve inşallah 31 Mart'ta sandıklarda verecek milletim. Ekonomik sıkıntıların yanında bu millet rantçı belediyecilikten de usandı. Heykelci belediyecilikten de bıktı usandı. Millete tepeden bakan, kibirli, halkla arasına duvarlar örmüş. Milletin derdi ile dertleneceğine makam arabasının marka modeli ile derlenen, millete hizmetle dertleneceğine makam odasının mobilyasını değiştirmekle uğraşan. Malesef rüşvete usulsüzlüğe yol açan, israfla lüksle şatafatla belediyeyi faize batıran, çifte standartçı, adam kayırmacı, torpilli, alın terinin karşılığını vermeyen, vatandaşa değil yandaşa çalışan, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkıp usanmış. Nereye gidecek? CHP'ye mi gitsin. Hayır. CHP'nin ne olduğu, belediyecilikte ne yaptığı 89 ile 94 arasında tescilli. Millet, CHP'ye SHP'ye o dönemde belediyeleri verdi. 94'te koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti. Canını zor kurtardı. Bugün de yine CHP'li belediyeler borç faizinde rantçı belediyeler ile yarışıyor. Dünyanın en yüksek dolar faizi ile borçlanıp, belediyeleri boğazına kadar borca ve faize batırıyorlar. O faizi de belediye hizmetlerine yaptıkları zamlarla millete yüklüyor. CHP'nin belediyeciliği bu. Bu millet nereye koşacak, doğru adrese koşuyor. 89 ile 94'te milli görüş belediyeciliği ile destan yazan. Çığır açan milli görüşe Refah Partisi'ne koşuyor milletimiz" dedi.