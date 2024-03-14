Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan, bir düğün salonundaki iftar programında, ramazan ayının başta Gazze olmak üzere bütün ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Yeniden Refah Partisi rüzgarının bütün Türkiye'de en güçlü şekilde estiğini ifade eden Erbakan, "Meydanlar, caddeler ve sokaklar, milletimiz hep bir ağızdan bu sefer Yeniden Refah ve Milli Görüş diyor. Bunu, bütün Anadolu'nun gitmiş olduğumuz her köşesinde en açık şekilde görüyoruz." dedi.

Erbakan, bugün itibarıyla partisinin üye sayısının 475 bine dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"6 ay içinde bugüne kadar üye sayımız 260 binden 475 bine çıktı. Yani bu, 6 ayda yüzde 85'lik büyüme demektir. Böyle bir büyüme başka bir siyasi partiye nasip olmuyor. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Değişimin, kurtuluşun ve umudun adresi olarak Yeniden Refah Partimizi görüyor."

Erbakan, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.